Pengendara sepeda motor melintas di depan mural dukungan terhadap rakyat Palestina.
Pengendara sepeda motor melintas di depan mural dukungan terhadap rakyat Palestina.
Pengendara sepeda motor melintas di depan mural dukungan terhadap rakyat Palestina.
Mural Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina

Kamis 09 November 2023 17:17 WIB
Pengendara sepeda motor melintas di depan mural dukungan terhadap rakyat Palestina di Depok, Jawa Barat, Kamis (9/11/2023). Mural tersebut merupakan bentuk dukungan dari seniman mural Indonesia untuk kemerdekaan rakyat Palestina yang dijajah Israel. 

 

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

