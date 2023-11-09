Foto 1 / 3
Mural Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina
Kamis 09 November 2023 17:17 WIB
Pengendara sepeda motor melintas di depan mural dukungan terhadap rakyat Palestina di Depok, Jawa Barat, Kamis (9/11/2023). Mural tersebut merupakan bentuk dukungan dari seniman mural Indonesia untuk kemerdekaan rakyat Palestina yang dijajah Israel.
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
