Pengendara sepeda motor melintas di depan mural dukungan terhadap rakyat Palestina di Depok, Jawa Barat, Kamis (9/11/2023). Mural tersebut merupakan bentuk dukungan dari seniman mural Indonesia untuk kemerdekaan rakyat Palestina yang dijajah Israel.

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.