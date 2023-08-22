Foto 1 / 2
Terdakwa kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo menjalani sidang di PN Jakarta Selatan.
Terdakwa kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo menjalani sidang di PN Jakarta Selatan.
Sidang Pledoi Mario Dandy Kasus Penganiayaan Terhadap David Ozora
Selasa 22 Agustus 2023 14:15 WIB
Terdakwa kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo menjalani sidang di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Terdakwa kasus penganiaya terhadap David Ozora itu menjalani sidang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan.
(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom) (hru)
