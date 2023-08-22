Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Sidang Pledoi Mario Dandy Kasus Penganiayaan Terhadap David Ozora

Selasa 22 Agustus 2023 14:15 WIB
A
A
A

Terdakwa kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo menjalani sidang di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Terdakwa kasus penganiaya terhadap David Ozora itu menjalani sidang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan. 

 

(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom) (hru)

