Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan perumahan subsidi di Banda Aceh, Aceh, Rabu (2/8/2023). PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk mencatat hingga semester-I tahun 2023 telah menyalurkan pembiayan Kredit Pemilikan Rumah (KPR ) subsidi senilai 152,17 trilun atau tumbuh sekitar 10,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 senilai 137,25 triliun.

(ANTARA FOTO/Ampelsa/hp) (hru)