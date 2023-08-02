Foto 1 / 2
Perbesar
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan perumahan subsidi di Banda Aceh.
Foto 2 / 2
Perbesar
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan perumahan subsidi di Banda Aceh.
Advertisement
Capaian Rumah Subsidi Semester Pertama Tahun 2023
Rabu 02 Agustus 2023 14:41 WIB
A
A
A
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan perumahan subsidi di Banda Aceh, Aceh, Rabu (2/8/2023). PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk mencatat hingga semester-I tahun 2023 telah menyalurkan pembiayan Kredit Pemilikan Rumah (KPR ) subsidi senilai 152,17 trilun atau tumbuh sekitar 10,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 senilai 137,25 triliun.
(ANTARA FOTO/Ampelsa/hp) (hru)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya