Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan perumahan subsidi di Banda Aceh.
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan perumahan subsidi di Banda Aceh.
HOME MULTIMEDIA Foto

Capaian Rumah Subsidi Semester Pertama Tahun 2023

Rabu 02 Agustus 2023 14:41 WIB
A
A
A

Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan perumahan subsidi di Banda Aceh, Aceh, Rabu (2/8/2023). PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk mencatat hingga semester-I tahun 2023 telah menyalurkan pembiayan Kredit Pemilikan Rumah (KPR ) subsidi senilai 152,17 trilun atau tumbuh sekitar 10,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 senilai 137,25 triliun.

 

(ANTARA FOTO/Ampelsa/hp)

Rumah Subsidi Btn Aceh
