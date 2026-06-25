10 Minutes: Membongkar Tuduhan Demo Tunggangan, Mahasiswa Sengaja Dilemahkan?

JAKARTA – Aksi mahasiswa kembali menghiasi jalanan beberapa hari belakangan. Mereka keras bersuara menyuarakan sejumlah tuntutan. Sejumlah pihak menengarai aksi unjuk rasa ini ditunggangi kepentingan. Benarkah?

Jurnalis Okezone Fitri Ramadhani merekam langsung gerakan mahasiswa ini dalam program 10 Minutes, Sabtu (20/6/2026). Sejumlah aktivis diwawancarai. Apa hasilnya?

Sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam aksi demonstrasi menepis tudingan bahwa gerakan mereka ditunggangi kepentingan politik tertentu. Mereka menegaskan, aksi yang dilakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintahan Presiden Prabowo.

Salah seorang perwakilan mahasiswa mengatakan pihaknya tidak mengatasnamakan aliansi tertentu, melainkan membawa suara kampus dan masyarakat yang mereka nilai tengah menghadapi berbagai persoalan.

"Kalau ada yang mengatakan kami ditunggangi, memang benar kami ditunggangi. Tetapi yang menunggangi kami adalah kepentingan rakyat Indonesia. Kami bergerak karena melihat kondisi masyarakat dan berbagai persoalan yang terjadi hari ini," ujarnya.