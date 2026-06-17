Ini 3 Alasan Veda Ega Dijagokan Naik Podium di Moto3 Republik Ceko 2026

JAKARTA - Akhir pekan ini, perhatian dunia khususnya publik otomotif Indonesia akan tertuju pada satu nama di Moto3, yakni Veda Ega Pratama. Mulai 19 hingga 21 Juni 2026, Sirkuit Brno Republik Ceko akan menggelar balapan Moto3.

Bagi rider muda andalan Honda Tim Asia ini, seri Ceko bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah momentum emas, sebuah titik balik untuk menembus jajaran elite lima besar dunia.

Meski berstatus sebagai rocky, Veda kini bertengger di peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 71 poin. Dia hanya terpaut satu angka dari peringkat kelima yang dihuni Brian Uriarte dari Spanyol. Namun jalan menuju podium di Bernou dipastikan tidak mudah. Bagaimana peluangnya?