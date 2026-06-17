Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Ini 3 Alasan Veda Ega Dijagokan Naik Podium di Moto3 Republik Ceko 2026
, Jurnalis-Rabu 17 Juni 2026 20:27 WIB
A
A
A
JAKARTA - Akhir pekan ini, perhatian dunia khususnya publik otomotif Indonesia akan tertuju pada satu nama di Moto3, yakni Veda Ega Pratama. Mulai 19 hingga 21 Juni 2026, Sirkuit Brno Republik Ceko akan menggelar balapan Moto3.
 
Bagi rider muda andalan Honda Tim Asia ini, seri Ceko bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah momentum emas, sebuah titik balik untuk menembus jajaran elite lima besar dunia. 
 
Meski berstatus sebagai rocky, Veda kini bertengger di peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 71 poin. Dia hanya terpaut satu angka dari peringkat kelima yang dihuni Brian Uriarte dari Spanyol. Namun jalan menuju podium di Bernou dipastikan tidak mudah. Bagaimana peluangnya?
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Pasca Gempa di Rusia, Ketua PPI Jepang: Pemerintah Jepang Sudah Mencabut Peringatan Tsunami
Tsunami Hantam Jepang Akibat Gempa Dahsyat di Rusia
Presiden Prabowo Terima Kunjungan Wakil PM Rusia, Bahas Kerja Sama Strategis
Presiden Prabowo Terima Kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia di Istana Merdeka
Indonesia Resmi Ajukan Keinginan Gabung BRICS dalam KTT Rusia
Wakil Pertama PM Rusia Denis Manturov Tiba di Jakarta, Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement