Ironi MBG: dari Piring Makan hingga Rompi Pink Kejagung

JAKARTA - Program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak Indonesia : kedengarannya mulia, kan? Tapi dalam 17 bulan perjalanannya, program senilai ratusan triliun rupiah ini menorehkan catatan yang tidak bisa kita abaikan: puluhan ribu anak keracunan, dapur-dapur yang belum dibayar, motor listrik triliunan rupiah nongkrong di gudang dan yang terbaru, kepala lembaga digiring pakai rompi pink Kejagung.

MBG resmi diluncurkan 6 Januari 2025. Targetnya besar: 82,9 juta penerima manfaat dari anak PAUD sampai SMA, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Anggarannya? Rp 71 triliun untuk fase pertama sampai Juni 2025. Tapi untuk program penuh satu tahun, Menko Pangan Zulhas menyebut butuh sampai Rp 420 triliun. Dan di APBN 2026, anggaran MBG sudah melonjak jadi Rp 335 triliun.

Di atas kertas, ini progres yang signifikan. Tapi di balik angka-angka itu, ada cerita lain yang jauh lebih kompleks. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, lebih dari 20.000 kasus keracunan dilaporkan terjadi dari program MBG.

Masalah berikutnya bukan soal rasa makanan. Tapi soal daftar belanja BGN yang membuat publik geleng-geleng kepala. Sebut saja contoh motor listrik. BGN membeli 21.801 unit sepeda motor listrik merek Emmo seharga Rp43 juta per unit dengan total anggaran Rp1,035 triliun. Masalahnya, motor Emmo ini disebut-sebut mirip dengan produk yang dijual di ecommerce seharga sepersepuluh harganya.

Dan akhirnya kita sampai di titik paling dramatis dari perjalanan MBG sejauh ini.

Pada 2 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN bersama dua Wakil Kepala BGN lainnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Tapi ternyata itu baru pembukaan.

Pada 3 Juni 2026 penyidik Kejagung menggeledah kantor BGN. Dan sore hari pukul 17.12 WIB, Dadan Hindayana berjalan keluar gedung Jampidsus mengenakan rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung. Tanpa komentar. Langsung masuk mobil tahanan.

Kenapa bisa? Program yang dirancang begitu idealis ini ternyata offside saat pelaksanaan. Siapa salah? Di video ini News Update akan recap semuanya.