Skak Mat! Topi Merah Serang Balik Andi Azwan soal Foto Ijazah Jokowi

JAKARTA – Kehadiran kreator konten Topi Merah dalam pusaran sengkarut kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bikin banyak orang terhenyak. Teranyar, Topi Merah mematahkan argumen loyalis Jokowi, Andi Azwan, mengenai keaslian ijazah tersebut.

“Saya di sini disclaimer dulu. Saya tidak mengatakan ada editan atau semacamnya. Saya hanya menguji klaim terkait 72 persen kemiripan foto Pak Jokowi di ijazah dengan foto Pak Jokowi sekarang,” kata Topi Merah saat berbincang di Podcast The Daily Buzz Okezone, Kamis (14/5/2026).

Menurut dia, Andi Azwan menggunakan dua metode algoritma pengenalan wajah, yakni Retina Face dan Arc Face, dalam proses analisis tersebut. Topi Merah menjelaskan, Retina Face dan Arc Face merupakan dua algoritma berbeda yang dikombinasikan dalam sistem pengenalan wajah.

Menurut dia, Arc Face memiliki kemampuan analisis yang lebih kuat dibanding Face Net, metode yang sebelumnya ia presentasikan. “Retina Face dan Arc Face itu dua algoritma yang digabungkan menjadi satu. Arc Face lebih powerful dibanding Face Net yang pernah saya presentasikan sebelumnya,” ujarnya.

