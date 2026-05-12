Mengejutkan! Begini Nasib Dian Sandi Pengunggah Pertama Foto Ijazah Jokowi

JAKARTA – Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terus berlarut-larut. Pangkal persoalan ini tak dimungkiri bermula dari unggahan foto di media sosial oleh kader PSI Dian Sandi Utama. Melalui akun X pada 1 April 2025, Dian Sandi mengunggah foto ijazah Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sejak unggahan itu, banyak yang menyatakan ijazah Jokowi tersebut palsu. Paling kencang disuarakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (dr Tifa). Kasus ini terus bergulir hingga ke ranah hukum sampai sekarang. Roy dan Tifa bahkan telah berstatus tersangka.

Setahun berlangsung seolah tanpa henti, banyak orang mempertanyakan nasib Dian Sandi. Apa motifnya mem-posting foto ijazah itu? Bagaimana kabarnya saat ini?



Kuasa Hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara membongkar perihal Dian Sandi. Sepengetahuannya Dian bahkan telah menemui Jokowi.

“Setahu saya Bang Dian Sandi pernah datang ke Pak Jokowi, (untuk) minta maaf. Setelah ramai, dia minta maaf,” kata Rivai saat hadir di Podcast The Daily Buzz Okezone bersama host Fitri Ramdhani dan Khafid Mardiyansah, Kamis (7/5/2025).

The Daily Buzz tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 16.00-17.00 WIB di akun official Youtube Okezone, official TikTok Okezone dan halaman depan (welcome page) Okezone.