Keras! Roy Suryo Tuding Rismon Sianipar Buat Surat Kematian Palsu, untuk Apa?

JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo buka suara soal manuver Rismon Hasiholan Sianipar yang mengajukan restorative justice (RJ) terkait dengan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy pun membuka ‘dosa-dosa’ lama Rismon.

Dalam perbincangan di podcast The Daily Buzz Okezone, Roy menyebut Rismon telah membuat surat kematian palsu. Untuk apa? Surat itu dibikin demi menghindari biaya kuliah di Yamaguchi University, Jepang.

“Demi menghindari biaya kuliah di sana. Jadi dia bilang gitu dan ternyata dicek, iya dicek dan memang ada surat itu meninggal,” ujar Roy, Selasa (14/6/2026).

Mantan menteri pemuda dan olahraga itu juga menyebut karena itu pula Rismon tersandera sehingga minta maaf kepada Jokowi. Ujungnya, Rismon megajukan RJ demi mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).