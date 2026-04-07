Pantang Mundur! Iran KIrim Drone Mematikan ke Pusat Komando AS di Kuwait
zen.teguh , Jurnalis-Selasa 07 April 2026 19:49 WIB
TEHERAN – Tak ada kata menyerah bagi Iran. Meski serangan rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat terus membabi-buta, Teheran tak sekalipun kendur.
Teranyar, militer Negeri Para Mullah itu mengirimkan pesawat nirawak (drone) mematikan ke pusat komando AS di Kuwait. Tindakan pantang mundur ini seperti menjawab ultimatum Presiden Donald Trump untuk membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam.
Iran juga melancarkan serangan bertubi-tubi ke petrokimia utama di Israel selatan. Teheran menyebut serangan ini sebagai respons terukur, meningkatkan kekhawatiran atas serangan terhadap situs nuklir dan kimia di wilayah tersebut.
