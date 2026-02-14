Ijazah Jokowi Tak Usah Dipersoalkan, Loyalis Jokowi ke Roy Suryo Cs: Lab Polri Nomor 1 di Dunia!

JAKARTA – Loyalis Jokowi yang juga Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lechumanan, menegaskan bahwa laboratorium forensik Bareskrim Polri memiliki kualifikasi yang sangat tinggi dalam melakukan uji laboratorium terhadap dokumen atau barang bukti. Secara standar dan kompetensi, laboratorium Bareskrim termasuk yang terbaik dan telah diakui kualitasnya.

“Uji lab Bareskrim itu sudah nomor satu di dunia, kualifikasinya sangat bagus,” ujar Lechumanan dalam podcast The Daily Buzz Okezone, Kamis (12/2/2026). Hadir juga sebaga narasumber, Kuasa Hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangadji. Keduanya berdebat keras tentang keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Lechumanan menilai, jika pengujian dilakukan di laboratorium lain yang levelnya berada di bawah standar Bareskrim, maka hasilnya berpotensi dipertanyakan. Dia bahkan menyebut rekomendasi pengujian di lembaga lain berada di bawah kelas laboratorium Bareskrim.

“Masih teratas itu lab-nya Bareskrim. Kalau diuji di kelas di bawahnya, ya otomatis tidak mungkin akan diterima,” kata dia.