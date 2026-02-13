Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Drama dan Kejanggalan di Kasus Ijazah Jokowi

JAKARTA – Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangadji, menilai polemik terkait dokumen ijazah muncul karena tidak pernah ada dokumen yang secara terbuka ditampilkan ke publik oleh pihak terkait. Dia menyebut selama ini yang disampaikan oleh berbagai pihak termasuk otoritas kampus lebih banyak berupa pernyataan atau narasi tanpa disertai publikasi dokumen secara langsung.

Ghafur juga menyinggung dinamika saat permintaan dokumen diajukan ke KPU, yang menurutnya menemui berbagai hambatan administratif. Karena itu, ia mengatakan kliennya memilih menempuh jalur hukum sebagai langkah “menerobos kebekuan”.

“Instrumen yang digunakan adalah permohonan melalui Komisi Informasi Publik (KIP) sebagai mekanisme resmi dan sah untuk meminta keterbukaan informasi dari badan publik,” kata Ghafud dalam Podcast The Daily Buzz, Kamis (13/2/2025).

Hadir dalam podcast ini loyalis Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wakil Ketua Umum Peradi Bersatu Lechumanan. Dalam debat, Lechumanan mengaku terang-terangan kasus hukum ijazah membuat para relawan berpikir keras. Tidak mudah mengalahkan barisan Roy Suryo dkk.