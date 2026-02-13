Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Drama dan Kejanggalan di Kasus Ijazah Jokowi
, Jurnalis-Jum'at 13 Februari 2026 18:00 WIB
A
A
A
JAKARTA – Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangadji, menilai polemik terkait dokumen ijazah muncul karena tidak pernah ada dokumen yang secara terbuka ditampilkan ke publik oleh pihak terkait. Dia menyebut selama ini yang disampaikan oleh berbagai pihak termasuk otoritas kampus lebih banyak berupa pernyataan atau narasi tanpa disertai publikasi dokumen secara langsung.
 
Ghafur juga menyinggung dinamika saat permintaan dokumen diajukan ke KPU, yang menurutnya menemui berbagai hambatan administratif. Karena itu, ia mengatakan kliennya memilih menempuh jalur hukum sebagai langkah “menerobos kebekuan”. 
 
“Instrumen yang digunakan adalah permohonan melalui Komisi Informasi Publik (KIP) sebagai mekanisme resmi dan sah untuk meminta keterbukaan informasi dari badan publik,” kata Ghafud dalam Podcast The Daily Buzz, Kamis (13/2/2025).
 
Hadir dalam podcast ini loyalis Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wakil Ketua Umum Peradi Bersatu Lechumanan. Dalam debat, Lechumanan mengaku terang-terangan kasus hukum ijazah membuat para relawan berpikir keras. Tidak mudah mengalahkan barisan Roy Suryo dkk.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Loyalis Jokowi Aku Butuh Banyak Saksi Ahli untuk Menang Lawan Roy Suryo Dkk
Bikin Kaget! Roy Suryo Bawa Tuyul dan Pocong ke Studio saat Bahas Ijazah Jokowi
Panas! Relawan Jokowi dan Pendukung Roy Suryo Saling Serang soal Ijazah
Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!
Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar
Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement