Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Loyalis Jokowi Aku Butuh Banyak Saksi Ahli untuk Menang Lawan Roy Suryo Dkk
, Jurnalis-Jum'at 13 Februari 2026 15:24 WIB
A
A
A
JAKARTA – Loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wakil Ketua Umum Peradi Bersatu Lechumanan mengaku terang-terangan kasus hukum ijazah membuat para relawan berpikir keras. Tidak mudah mengalahkan barisan Roy Suryo dkk.
 
Untuk membuktikan tidak ada masalah dengan ijazah Jokowi, Lechumanan mengakui lebih dari 100 saksi atau ahli dipakai. Mereka diajukan untuk diperiksa penyidik Polda Metro Jaya.
 
“Ada pihak UGM ditambahin lagi kemudian ada ahli,’ kata dia dalam Podcast The Daily Buzz Okezone, Kamis (13/2/2025).
 
Jumlah ini tak urung membuat kubu Roy Suryo tertama. “Gila 130 (saksi),” kata Kuasa Hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangadji.
 
Polda Metro Jaya resmi menetapkan Roy Suryo Cs sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu atas laporan Jokowi. Hal itu diumumkan secara resmi dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 7 November 2025 di Polda Metro Jaya.
 
Selain Roy, status tersangka juga ditetapkan kepada pegiat Media Sosial dr. Tifauziah Tyassuma, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Bikin Kaget! Roy Suryo Bawa Tuyul dan Pocong ke Studio saat Bahas Ijazah Jokowi
Panas! Relawan Jokowi dan Pendukung Roy Suryo Saling Serang soal Ijazah
Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!
Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar
Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan
Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement