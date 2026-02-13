Loyalis Jokowi Aku Butuh Banyak Saksi Ahli untuk Menang Lawan Roy Suryo Dkk

JAKARTA – Loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wakil Ketua Umum Peradi Bersatu Lechumanan mengaku terang-terangan kasus hukum ijazah membuat para relawan berpikir keras. Tidak mudah mengalahkan barisan Roy Suryo dkk.

Untuk membuktikan tidak ada masalah dengan ijazah Jokowi, Lechumanan mengakui lebih dari 100 saksi atau ahli dipakai. Mereka diajukan untuk diperiksa penyidik Polda Metro Jaya.

“Ada pihak UGM ditambahin lagi kemudian ada ahli,’ kata dia dalam Podcast The Daily Buzz Okezone, Kamis (13/2/2025).

Jumlah ini tak urung membuat kubu Roy Suryo tertama. “Gila 130 (saksi),” kata Kuasa Hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangadji.

Polda Metro Jaya resmi menetapkan Roy Suryo Cs sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu atas laporan Jokowi. Hal itu diumumkan secara resmi dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 7 November 2025 di Polda Metro Jaya.

Selain Roy, status tersangka juga ditetapkan kepada pegiat Media Sosial dr. Tifauziah Tyassuma, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar.