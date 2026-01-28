Advertisement
Panas! Relawan Jokowi dan Pendukung Roy Suryo Saling Serang soal Ijazah
, Jurnalis-Rabu 28 Januari 2026 11:55 WIB
A
A
A
JAKARTA – Debat panas tak terhindarkan antara relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Fritz Alor Boy dengan pendukung Roy Suryo, Merry Samiri. Bertemu dalam satu meja di podcast The Daily Buzz Okezone, keduanya saling serang.
 
Fritz mengecam tindakan dr Tifa, Roy Suryo dan Rismon Sianipar yang terus mempersoalkan ijazah Jokowi. Bahkan dia menghujat aksi Roy yang sampai mendatangi makam keluarga Jokowi terkait ijazah itu.
 
“Saya mau bilang si Tiroris (Tifa, Roy, Rismon) ini perbuatannya terlalu busuk. Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah keterlaluan, kenapa pergi ganggu orangtua Pak Jokowi. Makam aja diganggu,” ujar Fritz berapi-api, Selasa (27/1/2024).
 
Sementara itu Merry juga mengkritik keras sikap Jokowi terhadap persidangan menyangkut ijazah yang dipersoalkan Roy Suryo dkk. “Pak Jokowi itu ya disidang berapa kali, jarak yang namanya PN Solo itu ke rumah dia (sangat dekat, enggak datang,” katanya.
