Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

KUASA Hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, membongkar hal mengejutkan terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, ada sejumlah dokumen yang masih tersimpan di luar negeri.�

?Salah satunya berada di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Ini menyimpan arsip terkait UGM pada era 1980-an,? ujar Abdul Gafur dalam Podcast The Daily Buzz di Okezone, akhir November kemarin.

Dalam pernyataannya, Abdul Gafur merujuk pada penjelasan seorang akademisi Universitas Leiden, Dr Suryadi, yang pernah menyebut dalam sebuah podcast bahwa perpustakaan tersebut memiliki berbagai dokumen mengenai Indonesia, termasuk arsip milik UGM pada dekade tersebut.�

Dia pun menegaskan bahwa pernyataan itu pernah menimbulkan kehebohan di publik karena disebut-sebut memuat berkas penting, termasuk identitas akademik sejumlah tokoh.

Abdul Gafur menyebut bahwa dokumen yang dimaksud bukan berupa ijazah, melainkan panduan penulisan skripsi, identitas dosen, hingga data mengenai dosen pembimbing, termasuk nama Kasmudjo, yang sebelumnya diklaim sebagai dosen pembimbing akademik maupun skripsi. Menurutnya, keberadaan arsip-arsip inilah yang membuat pihaknya menilai masih ada bukti yang dapat ditelusuri dan ditarik dari luar negeri.