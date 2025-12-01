Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!
, Jurnalis-Senin 01 Desember 2025 18:54 WIB
A
A
A
KUASA Hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, membongkar hal mengejutkan terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, ada sejumlah dokumen yang masih tersimpan di luar negeri.�
?Salah satunya berada di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Ini menyimpan arsip terkait UGM pada era 1980-an,? ujar Abdul Gafur dalam Podcast The Daily Buzz di Okezone, akhir November kemarin.
Dalam pernyataannya, Abdul Gafur merujuk pada penjelasan seorang akademisi Universitas Leiden, Dr Suryadi, yang pernah menyebut dalam sebuah podcast bahwa perpustakaan tersebut memiliki berbagai dokumen mengenai Indonesia, termasuk arsip milik UGM pada dekade tersebut.�
Dia pun menegaskan bahwa pernyataan itu pernah menimbulkan kehebohan di publik karena disebut-sebut memuat berkas penting, termasuk identitas akademik sejumlah tokoh.
Abdul Gafur menyebut bahwa dokumen yang dimaksud bukan berupa ijazah, melainkan panduan penulisan skripsi, identitas dosen, hingga data mengenai dosen pembimbing, termasuk nama Kasmudjo, yang sebelumnya diklaim sebagai dosen pembimbing akademik maupun skripsi. Menurutnya, keberadaan arsip-arsip inilah yang membuat pihaknya menilai masih ada bukti yang dapat ditelusuri dan ditarik dari luar negeri.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Roy Suryo Ijazah Palsu Jokowi
Video Lainnya
Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar
Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan
Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?
Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi
Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs
Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
ad slot
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement