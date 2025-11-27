Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?
, Jurnalis-Kamis 27 November 2025 13:25 WIB
A
A
A
GURU Besar FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Henri Subiakto menyoroti perbedaan mencolok pada ijazah yang beredar, khususnya terkait penggunaan meterai. Dia mengatakan bahwa dokumen yang dikaitkan dengan Jokowi terlihat memakai meterai, sementara ijazah miliknya sendiri yang dikeluarkan UGM tahun 1987 tidak menggunakan meterai sama sekali. 
 
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai standar penerbitan ijazah di kampus tersebut. “UGM perlu memberikan klarifikasi resmi terkait perbedaan tersebut,” kata Henri dalam Podcast The Daily Buzz Okezone, Rabu (26/11/2025). 
 
Atas dasar itu dia pun mempertanyakan apakah perbedaan itu terjadi karena perubahan kebijakan, ketidakkonsistenan administratif, atau alasan lain yang harus dijelaskan secara transparan. 
 
Mantan Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa ini menegaskan, sebagai alumni, ia tentu percaya pada keaslian ijazahnya sendiri dan heran mengapa format dokumen lain bisa berbeda.
“UGM harus tampil memberikan keterangan yang tegas agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan terkait keabsahan format ijazah yang berbeda tersebut,” ucapnya.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!
Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar
Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan
Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?
Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi
Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
ad slot
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement