Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!
, Jurnalis-Kamis 20 November 2025 14:39 WIB
A
A
A
KETUA Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, membuat pengakuan mengejutkan. Keputusannya berdiri sebagai relawan sekaligus loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ternyata berbuah tuduhan serius dari berbagai pihak yang tidak menyenanginya.
 
Andi Azwan mengaku telah menjadi sasaran fitnah keji oleh sejumlah individu. Dia tak ragu menyebut pihak yang menyudutkannya itu antara lain Rismon Sianipar, Mikhael Sinaga, dan James Siahaan.
 
Ketika ditanya mengenai isi fitnah tersebut, Azwan membeberkan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya sangat sensitif. 
 
“(Saya) disebut sebagai keturunan PKI, terlibat dalam kasus TPPU KPK terkait kasus Noel, dan bahkan difitnah tidak pernah menunaikan salat Jumat dan tidak mengetahui arah kiblat,” kata Andi Azwan dalam Podcast The Daily Buzz di Okezone, Selasa (18/11/2025).
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Roy Suryo Ijazah Palsu Jokowi
Video Lainnya
Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!
Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar
Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan
Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?
Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi
Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
ad slot
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement