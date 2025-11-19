Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

SIDANG Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin (17/11/2025) bikin geger. Dalam persidangan, perwakilan KPU Solo menyebut telah memusnahkan arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Pernyataan itu kontan membuat Ketua Sidang Rospita Vici Paulyn emosi. Sebab, pemusnahan arsip seharusnya pada rentang lima tahun bila mengacu undang-undang. Penjelasan KPU Solo seketika menuai polemik di masyarakat. Tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu pun menguat.

Benarkah demikian? Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Andi Azwan angkat bicara terkait pro-kontra mengenai legalitas dan kelaziman prosedur pemusnahan dokumen tersebut.

Dia menyebut, hal itu sepenuhnya merupakan urusan administrasi internal KPU. “Saya tidak melihat itu ada kaitan dengan Pak Jokowi. Itu administrasi dari KPU sendiri, tidak ada hubungannya dengan beliau (Jokowi),” ujarnya dalam tayangan podcast The Daily Buzz di Okezone, Selasa (18/11/2025).