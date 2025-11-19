Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

KETUA Umum Jokowi Mania (Joman) Andi Azwan keras menepis tudingan pihak-pihak yang menyebut ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) palsu. Andi menegaskan ijazah Jokowi asli!

Untuk membuktikan ucapannya, dia tak ragu menunjukkan foto ijazah yang diklaim asli tersebut. Hadir sebagai narasumber di program The Daily Buzz Okezone, Selasa (18/11/2025), Andi Azwan mengeluarkan ponselnya.

“Nah, ya. Ini ijazah asli beliau. Kelihatan,” ujar Andi.

Dia mengungkapkan, dokumen ijazah yang ia tunjukkan diberikan langsung oleh Jokowi. Untuk itu, dirinya merasa heran dengan masih adanya berbagai pihak yang meragukan keaslian ijazah orangtua dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.