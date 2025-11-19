Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi
, Jurnalis-Rabu 19 November 2025 20:07 WIB
A
A
A
KETUA Umum Jokowi Mania (Joman) Andi Azwan keras menepis tudingan pihak-pihak yang menyebut ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) palsu. Andi menegaskan ijazah Jokowi asli!
 
Untuk membuktikan ucapannya, dia tak ragu menunjukkan foto ijazah yang diklaim asli tersebut. Hadir sebagai narasumber di program The Daily Buzz Okezone, Selasa (18/11/2025), Andi Azwan mengeluarkan ponselnya.
 
“Nah, ya. Ini ijazah asli beliau. Kelihatan,” ujar Andi.
 
Dia mengungkapkan, dokumen ijazah yang ia tunjukkan diberikan langsung oleh Jokowi. Untuk itu, dirinya merasa heran dengan masih adanya berbagai pihak yang meragukan keaslian ijazah orangtua dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!
Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar
Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan
Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?
Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi
Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
ad slot
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement