Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

PAKAR Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyoroti langkah Presiden ke-7 RI yang hanya menunjukkan ijazahnya kepada wartawan, meskipun tidak boleh difoto. Dia heran kenapa Jokowi tidak menunjukkan kepada Roy Suryo dkk maupun pihak lain.

“Dia bilang, ‘Tapi saya enggak mau menunjukkan sama orang-orang itu,’ maksudnya rombongan Roy Suryo,” ujar Trubus dalam perbincangan di Podcast The Daily Buzz Okezone, Senin (17/11/2025)..

Trubus juga mencermati perihal ijazah Jokowi yang pernah dibawa ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan, bahkan sempat ditahan selama sekitar dua bulan. Meski begitu, tidak ada kejelasan juga mengenai perkara ini.

Menurutnya, polemik ijazah ini menjadi isu yang melelahkan bagi sebagian pihak, namun membangkitkan antusiasme bagi kelompok lain. Ia menilai dinamika tersebut tidak lepas dari adanya kepentingan politik dan dukungan tertentu.

“Enggak mungkin enggak ada apa-apanya. Enggak ada makan siang gratis,” ujarnya. Trubus menegaskan bahwa isu ini telah melebar jauh dari substansi awal dan berkembang hingga menyentuh ranah yang menurutnya tidak lagi relevan dengan persoalan ijazah itu sendiri.