Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu
, Jurnalis-Selasa 18 November 2025 11:51 WIB
A
A
A
PENGAMAT politik Igor Dirgantara menilai polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang terus diangkat sebagian pihak justru tidak lagi produktif dan tidak memberikan manfaat apa pun bagi publik. Menurutnya, isu tersebut sudah terlalu lama diperdebatkan tanpa menghasilkan nilai substantif bagi masyarakat. 
 
“Mau sampai kapan media mengeksplorasi isu ijazah palsu Pak Jokowi? Apa esensinya untuk rakyat?” ujarnya dalam podcast The Daily Buzz di Okezone, Senin (17/11/2025).
 
Igor menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini justru sedang mendorong persatuan dan keberlanjutan pemerintahan, bukan mempertajam perpecahan. Karena itu dia menilai langkah sejumlah tokoh termasuk yang pernah berseberangan dengan Prabowo untuk kini bergabung ke pemerintahan menunjukkan kedewasaan politik presiden. 
 
Dengan kata lain, langkah Roy Suryo atau pihak lain yang kembali mengangkat isu ijazah dianggapnya tidak tepat dan membingungkan. Menurut Igor, jika benar-benar ingin menyelesaikan polemik, seharusnya isu tersebut diangkat sejak lama, ketika Prabowo masih menjadi rival Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. 
 
“Sekarang meminta Pak Prabowo turun tangan itu keliru. Hentikan saja, karena ini sudah tidak produktif lagi,” ujarnya.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!
Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar
Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan
Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?
Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi
Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
ad slot
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement