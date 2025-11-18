Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

PENGAMAT politik Igor Dirgantara menilai polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang terus diangkat sebagian pihak justru tidak lagi produktif dan tidak memberikan manfaat apa pun bagi publik. Menurutnya, isu tersebut sudah terlalu lama diperdebatkan tanpa menghasilkan nilai substantif bagi masyarakat.

“Mau sampai kapan media mengeksplorasi isu ijazah palsu Pak Jokowi? Apa esensinya untuk rakyat?” ujarnya dalam podcast The Daily Buzz di Okezone, Senin (17/11/2025).

Igor menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini justru sedang mendorong persatuan dan keberlanjutan pemerintahan, bukan mempertajam perpecahan. Karena itu dia menilai langkah sejumlah tokoh termasuk yang pernah berseberangan dengan Prabowo untuk kini bergabung ke pemerintahan menunjukkan kedewasaan politik presiden.

Dengan kata lain, langkah Roy Suryo atau pihak lain yang kembali mengangkat isu ijazah dianggapnya tidak tepat dan membingungkan. Menurut Igor, jika benar-benar ingin menyelesaikan polemik, seharusnya isu tersebut diangkat sejak lama, ketika Prabowo masih menjadi rival Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019.

“Sekarang meminta Pak Prabowo turun tangan itu keliru. Hentikan saja, karena ini sudah tidak produktif lagi,” ujarnya.