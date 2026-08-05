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Kualitas udara di sejumlah wilayah Jakarta berada pada kategori tidak sehat akibat tingginya konsentrasi partikel halus (PM2.5).
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Pekerja memantau melalui aplikasi kualitas polusi udara di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
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Kualitas udara di sejumlah wilayah Jakarta berada pada kategori tidak sehat akibat tingginya konsentrasi partikel halus (PM2.5).
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Kualitas udara di sejumlah wilayah Jakarta berada pada kategori tidak sehat akibat tingginya konsentrasi partikel halus (PM2.5).
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Kualitas udara di sejumlah wilayah Jakarta berada pada kategori tidak sehat akibat tingginya konsentrasi partikel halus (PM2.5).
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Kualitas Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat

Rabu 05 Agustus 2026 23:54 WIB
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JAKARTA Pekerja memantau melalui aplikasi kualitas polusi udara di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Kualitas udara di sejumlah wilayah Jakarta berada pada kategori tidak sehat akibat tingginya konsentrasi partikel halus (PM2.5).

 

Berdasarkan data IQAir pada pukul 08.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) mencapai 170 dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 83,0 mikrogram per meter kubik (µg/m³). Kondisi tersebut mendorong masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker saat beraktivitas di area dengan tingkat polusi tinggi.

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