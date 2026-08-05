Foto 1 / 5
Perbesar
etugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran Gedung di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
etugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran Gedung di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
etugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran Gedung di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
etugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran Gedung di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
etugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran Gedung di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Advertisement
Proses Pendinginan Pascakebakaran Gedung di Cikini
Rabu 05 Agustus 2026 23:48 WIB
A
A
A
JAKARTA - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran Gedung di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Sudin Gulkarmat menurunkan 22 unit mobil termasuk kendaraan bronto skylift untuk memadamkan kebakaran gedung yang masih dalam proses pembangunan pada pukul 14.45 WIB dan tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya