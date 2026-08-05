Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
etugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran Gedung di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
etugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran Gedung di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
etugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran Gedung di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
etugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran Gedung di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
etugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran Gedung di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Proses Pendinginan Pascakebakaran Gedung di Cikini

Rabu 05 Agustus 2026 23:48 WIB
A
A
A

JAKARTA Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran Gedung di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Sudin Gulkarmat menurunkan 22 unit mobil termasuk kendaraan bronto skylift untuk memadamkan kebakaran gedung yang masih dalam proses pembangunan pada pukul 14.45 WIB dan tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Kebakaran Gedung Setneg, 15 Damkar Dikerahkan
Proses Pendinginan Pascakebakaran Gedung di Cikini
Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang
Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang
Siswa TK Dikenalkan Profesi Petugas Pemadam Kebakaran
Pascakebakaran Gedung K-Link Tower yang Menyebabkan 2 Orang Menderita Luka Bakar
Kebakaran Gedung Pollux Habibie Batam
Momen Petugas Damkar Evakuasi Korban Kebakaran Gedung Cyber 1