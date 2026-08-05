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Calon penumpang bersiap menaiki bus Transjabodetabek rute Blok M - Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Blok M, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
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Calon penumpang bersiap menaiki bus Transjabodetabek rute Blok M - Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Blok M, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
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Calon penumpang bersiap menaiki bus Transjabodetabek rute Blok M - Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Blok M, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
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Calon penumpang bersiap menaiki bus Transjabodetabek rute Blok M - Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Blok M, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
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Calon penumpang bersiap menaiki bus Transjabodetabek rute Blok M - Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Blok M, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
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Pemprov DKI Tetapkan Tarif Transjabodetabek Blok M?Bandara Soetta Rp15 Ribu

Rabu 05 Agustus 2026 23:42 WIB
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JAKARTACalon penumpang bersiap menaiki bus Transjabodetabek rute Blok M - Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Blok M, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif layanan Transjabodetabek rute Blok M - Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 per perjalanan mulai 1 September 2026 setelah masa sosialisasi selama satu bulan, sementara saat ini tarif yang berlaku masih Rp3.500.

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