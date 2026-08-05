JAKARTA - Calon penumpang bersiap menaiki bus Transjabodetabek rute Blok M - Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Blok M, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif layanan Transjabodetabek rute Blok M - Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 per perjalanan mulai 1 September 2026 setelah masa sosialisasi selama satu bulan, sementara saat ini tarif yang berlaku masih Rp3.500.