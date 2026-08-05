JAKARTA - Sejumlah pekerja mengecek badan kapal di Pelabuhan Jakarta.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif sepanjang 2025 di tengah transformasi perusahaan dan penguatan ekosistem BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Momentum tersebut dimanfaatkan BKI untuk memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan penciptaan nilai bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari ekosistem IDSurvey, BKI juga mempertajam fokus bisnis pada jasa klasifikasi dan statutoria kapal, sekaligus mengembangkan layanan Testing, Inspection, Certification, Consultancy, Classification, and Statutory (TICCS).

Sepanjang 2025, BKI membukukan pendapatan sebesar Rp1,5 triliun, meningkat 13,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,3 triliun. Laba operasi inti perusahaan juga tumbuh 27,67%, diikuti peningkatan operating profit margin dari 19,44% menjadi 21,84%. Sementara itu, arus kas dari aktivitas operasi meningkat 51,76%, mencerminkan semakin kuatnya kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan operasional.

Efisiensi operasional turut menunjukkan perbaikan, tercermin dari rasio efisiensi kas operasional yang meningkat dari 15,38% menjadi 20,54%. Capaian tersebut memperkuat posisi BKI untuk melanjutkan transformasi sekaligus mempercepat pengembangan bisnis pada sektor-sektor strategis.

Ke depan, BKI akan terus memperkuat bisnis inti serta memanfaatkan peluang pertumbuhan di sektor ekonomi hijau, digitalisasi industri, dan ekspansi global. Berbekal pengalaman sebagai bagian dari ekosistem IDSurvey serta penguatan melalui Danantara, BKI optimistis dapat meningkatkan daya saing, memperluas kontribusi bagi industri nasional, dan menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.