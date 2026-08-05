JAKARTA - Peserta mengikuti sesi ketiga Sequis SHEPRENEUR Learning Series yang mengangkat tema literasi keuangan dan personal branding bagi perempuan wirausaha di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Pada sesi ini, peserta mendapatkan pembekalan mengenai penyusunan laporan keuangan, pengelolaan arus kas, penyusunan anggaran, serta analisis kesehatan keuangan. Selain itu, peserta juga mempelajari strategi membangun personal branding melalui identifikasi keunggulan usaha, pengelolaan media sosial, penyusunan konten digital, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung komunikasi dengan konsumen.

Sesi pembelajaran menghadirkan Regional Training Manager Sequis Life Atiek Suhartatiek yang membawakan materi Financial Check-Up for You and Your Family, serta Praktisi Digital Branding dan Content Creator Zata Ligouw dengan materi Crafting Your Authentic Personal Brand in Digital Era. Dalam paparannya, Zata menekankan bahwa personal branding yang autentik tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga menjadi aset strategis yang mencerminkan nilai, kompetensi, dan karakter pelaku usaha sehingga mampu membangun kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing bisnis.

Melalui Sequis SHEPRENEUR Learning Series, peserta diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan sekaligus memperkuat kapasitas dalam mengembangkan usaha dan menghadapi tantangan bisnis di era digital. Sebagai bentuk apresiasi, Sequis Life turut memberikan penghargaan kepada kedua narasumber atas kontribusi mereka dalam berbagi pengetahuan kepada para peserta.