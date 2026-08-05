Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Peserta mengikuti sesi ketiga Sequis SHEPRENEUR Learning Series yang mengangkat tema literasi keuangan dan personal branding bagi perempuan wirausaha di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Peserta mengikuti sesi ketiga Sequis SHEPRENEUR Learning Series yang mengangkat tema literasi keuangan dan personal branding bagi perempuan wirausaha di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Peserta mengikuti sesi ketiga Sequis SHEPRENEUR Learning Series yang mengangkat tema literasi keuangan dan personal branding bagi perempuan wirausaha di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Peserta mengikuti sesi ketiga Sequis SHEPRENEUR Learning Series yang mengangkat tema literasi keuangan dan personal branding bagi perempuan wirausaha di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Peserta mengikuti sesi ketiga Sequis SHEPRENEUR Learning Series yang mengangkat tema literasi keuangan dan personal branding bagi perempuan wirausaha di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Perempuan Wirausaha Pelajari Keuangan dan Personal Branding

Rabu 05 Agustus 2026 23:42 WIB
A
A
A

JAKARTA Peserta mengikuti sesi ketiga Sequis SHEPRENEUR Learning Series yang mengangkat tema literasi keuangan dan personal branding bagi perempuan wirausaha di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

 

Pada sesi ini, peserta mendapatkan pembekalan mengenai penyusunan laporan keuangan, pengelolaan arus kas, penyusunan anggaran, serta analisis kesehatan keuangan. Selain itu, peserta juga mempelajari strategi membangun personal branding melalui identifikasi keunggulan usaha, pengelolaan media sosial, penyusunan konten digital, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung komunikasi dengan konsumen.

 

Sesi pembelajaran menghadirkan Regional Training Manager Sequis Life Atiek Suhartatiek yang membawakan materi Financial Check-Up for You and Your Family, serta Praktisi Digital Branding dan Content Creator Zata Ligouw dengan materi Crafting Your Authentic Personal Brand in Digital Era. Dalam paparannya, Zata menekankan bahwa personal branding yang autentik tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga menjadi aset strategis yang mencerminkan nilai, kompetensi, dan karakter pelaku usaha sehingga mampu membangun kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing bisnis.

 

Melalui Sequis SHEPRENEUR Learning Series, peserta diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan sekaligus memperkuat kapasitas dalam mengembangkan usaha dan menghadapi tantangan bisnis di era digital. Sebagai bentuk apresiasi, Sequis Life turut memberikan penghargaan kepada kedua narasumber atas kontribusi mereka dalam berbagi pengetahuan kepada para peserta.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Umkm Pemberdayaan Perempuan
Foto Lainnya
Local Finds Market Dorong Pemberdayaan UMKM Perempuan melalui LAKSMI
Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif
Kuliner Nusantara dan UMKM Berpadu di Teras Nusantara
KPPPA dan PNM Tingkatkan Ketahanan Keluarga Lewat Program Pemberdayaan Perempuan
UMKM Perempuan Naik Kelas Lewat Akses Modal dan Pelatihan
SRC Gelar Cek Kesehatan Gratis untuk Dukung Produktivitas UMKM
Kolaborasi Lintas Sektor Didorong untuk Perkuat UMKM
Desa Wisata di Belitung Perkuat UMKM dan Pariwisata Berkelanjutan