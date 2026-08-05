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Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera (Mekaar), PNM menghadirkan layanan pembiayaan sekaligus pendampingan yang membantu perempuan mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta membuka peluang masa depan yang lebih baik.
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Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera (Mekaar), PNM menghadirkan layanan pembiayaan sekaligus pendampingan yang membantu perempuan mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta membuka peluang masa depan yang lebih baik.
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Pemerataan Akses Pembiayaan Diperluas melalui PNM Mekaar

Rabu 05 Agustus 2026 23:42 WIB
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JAKARTA Sejak mendapat mandat negara pada 1999, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM terus menjalankan misi untuk memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha ultra mikro, terutama perempuan prasejahtera di berbagai pelosok Indonesia.

 

Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera (Mekaar), PNM menghadirkan layanan pembiayaan sekaligus pendampingan yang membantu perempuan mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta membuka peluang masa depan yang lebih baik.

 

Bersama Danantara Indonesia, PNM terus memperkuat komitmen pemberdayaan UMKM melalui berbagai inisiatif yang memberikan dampak nyata bagi jutaan keluarga prasejahtera. COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa BUMN tidak hanya dituntut menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi keberlanjutan sosial dan lingkungan.

 

Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan keberhasilan program Mekaar tidak lepas dari semangat para nasabah yang terus berjuang membangun usaha di tengah berbagai keterbatasan.

 

PNM hanya membersamai perjalanan mereka. Kekuatan sesungguhnya ada pada para ibu yang setiap hari memilih bangkit, bekerja, dan menjaga harapan keluarganya. Tugas kami adalah memastikan mereka tidak berjalan sendiri dan terus memiliki ruang untuk bertumbuh," ujar Kindaris.

 

Upaya ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui layanan yang menjangkau hingga wilayah 3T dan daerah terpencil, PNM Mekaar menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam membuka akses pembiayaan, mendampingi pelaku usaha ultra mikro, serta menghadirkan kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk berkembang.

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Topik Artikel :
Pelaku Umkm Pnm Umkm.
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