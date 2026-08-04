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Peserta anak-anak menunjukkan pizza yang dibuatnya di restoran Pizza Hut, Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2026).
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Head of Brand & Partnership TUKR Adhi Putra memberikan penjelasan kepada peserta anak-anak tentang pengolahan minyak jelantah di gudang TUKR, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2026).
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Kegiatan yang mengusung semangat Create, Care, and Appreciate, dimana mereka diajak untuk mengenal berbagai bahan makanan sekaligus mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka dalam menciptakan pizza sendiri.
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Kegiatan yang mengusung semangat Create, Care, and Appreciate, dimana mereka diajak untuk mengenal berbagai bahan makanan sekaligus mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka dalam menciptakan pizza sendiri.
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Peserta anak-anak menunjukkan pizza yang dibuatnya di restoran Pizza Hut, Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2026).
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Merayakan 10 Tahun Pizza Maker Junior, Wadah Anak Belajar dan Berkreasi
Selasa 04 Agustus 2026 23:17 WIB
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JAKARTA - Peserta anak-anak menunjukkan pizza yang dibuatnya di restoran Pizza Hut, Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2026). Pizza Hut Indonesia merayakan satu dekade Pizza Maker Junior melalui rangkaian kegiatan yang mengusung semangat Create, Care, and Appreciate, dimana mereka diajak untuk mengenal berbagai bahan makanan sekaligus mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka dalam menciptakan pizza sendiri. Selama 10 tahun, program telah menjadi salah satu program edukasi Pizza Hut Indonesia yang menghadirkan pengalaman belajar interaktif dan menyenangkan bagi lebih dari 5 juta anak di Indonesia.
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