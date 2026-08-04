JAKARTA - Peserta anak-anak menunjukkan pizza yang dibuatnya di restoran Pizza Hut, Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2026). Pizza Hut Indonesia merayakan satu dekade Pizza Maker Junior melalui rangkaian kegiatan yang mengusung semangat Create, Care, and Appreciate, dimana mereka diajak untuk mengenal berbagai bahan makanan sekaligus mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka dalam menciptakan pizza sendiri. Selama 10 tahun, program telah menjadi salah satu program edukasi Pizza Hut Indonesia yang menghadirkan pengalaman belajar interaktif dan menyenangkan bagi lebih dari 5 juta anak di Indonesia.