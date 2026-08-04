JAKARTA - Peserta mengikuti Hyrox Training dalam acara A Day of Purity 2026 di Jakarta, Sabtu (1/8/2026). Melalui kegiatan ini, Nestle BEAR BRAND mengajak masyarakat menjadikan menjaga kesehatan sebagai kebiasaan sehari-hari agar tetap murni dari dalam dan pantang tumbang dalam menjalani berbagai aktivitas.

A Day of Purity 2026 menghadirkan pengalaman kesehatan yang menyeluruh melalui tiga sesi gerakan yang dirancang untuk berbagai tingkat kebugaran, dimulai dari membangun ketenangan dan fokus melalui Yoga Meditation bersama Pishi, memperkuat kontrol tubuh melalui Mat Pilates bersama Riana Ree, hingga meningkatkan daya tahan fisik melalui HYROX Training bersama Ririn Ekawati dan juga kegiatan ini turut diikuti oleh Raline Shah, Brand Ambassador BEAR BRAND.

Melalui sesi Hyrox Training bersama Ririn Ekawati, peserta diajak menguji daya tahan tubuh sekaligus merasakan pengalaman latihan fungsional yang semakin diminati masyarakat. Sesi ini menjadi simbol bahwa menjaga kesehatan membutuhkan konsistensi dan semangat untuk terus bergerak agar tubuh tetap kuat, tangguh, dan pantang tumbang dalam menghadapi setiap tantangan sehari-hari.