Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan (tengah) bersama Wakil Ketua KY Desmihardi (kanan) dan Anggota KY Andi Muhammad Asrun (kiri) memimpin wawancara terbuka calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Panitera Mahkamah Agung Sudharmawatiningsih menjawab pertanyaan dalam wawancara terbuka calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Sebanyak 23 calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor Mahkamah Agung (MA) mengikuti tahapan wawancara yang berlangsung pada 3 - 7 Agustus 2026.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Sebanyak 23 calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor Mahkamah Agung (MA) mengikuti tahapan wawancara yang berlangsung pada 3 - 7 Agustus 2026.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Sebanyak 23 calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor Mahkamah Agung (MA) mengikuti tahapan wawancara yang berlangsung pada 3 - 7 Agustus 2026.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Komisi Yudisial Gelar Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung

Selasa 04 Agustus 2026 23:28 WIB
A
A
A

JAKARTA Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan (tengah) bersama Wakil Ketua KY Desmihardi (kanan) dan Anggota KY Andi Muhammad Asrun (kiri) memimpin wawancara terbuka calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Sebanyak 23 calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor Mahkamah Agung (MA) mengikuti tahapan wawancara yang berlangsung pada 3 - 7 Agustus 2026.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Nama Calon Hakim Agung
Komisi Yudisial Gelar Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung
Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
Komisi III DPR RI Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung
Komisi Yudisial Sambangi KPK Bahas Dugaan Tindak Korupsi di Mahkamah Agung
Presiden Joko Widodo Sampaikan Sambutan di Acara Laporan Tahunan Komisi Yudisial
DPR Tetapkan 7 Nama Calon Hakim Agung