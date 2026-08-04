Foto 1 / 5
Perbesar
Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan (tengah) bersama Wakil Ketua KY Desmihardi (kanan) dan Anggota KY Andi Muhammad Asrun (kiri) memimpin wawancara terbuka calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Panitera Mahkamah Agung Sudharmawatiningsih menjawab pertanyaan dalam wawancara terbuka calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Sebanyak 23 calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor Mahkamah Agung (MA) mengikuti tahapan wawancara yang berlangsung pada 3 - 7 Agustus 2026.
Foto 4 / 5
Perbesar
Sebanyak 23 calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor Mahkamah Agung (MA) mengikuti tahapan wawancara yang berlangsung pada 3 - 7 Agustus 2026.
Foto 5 / 5
Perbesar
Sebanyak 23 calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor Mahkamah Agung (MA) mengikuti tahapan wawancara yang berlangsung pada 3 - 7 Agustus 2026.
Advertisement
Komisi Yudisial Gelar Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung
Selasa 04 Agustus 2026 23:28 WIB
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan (tengah) bersama Wakil Ketua KY Desmihardi (kanan) dan Anggota KY Andi Muhammad Asrun (kiri) memimpin wawancara terbuka calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Sebanyak 23 calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor Mahkamah Agung (MA) mengikuti tahapan wawancara yang berlangsung pada 3 - 7 Agustus 2026.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya