JAKARTA - (Kiri-kanan) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu saat konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/7/2026).

KSSK menyatakan kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama Triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat dengan didukung koordinasi dan sinergi kebijakan antarotoritas.