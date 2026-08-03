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(Kiri-kanan) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu saat konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/7/2026).
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Menteri Keuangan yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) berbincang dengan Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti (kanan) di sela-sela menyampaikan konferensi pers hasil rapat berkala KSSK III tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026).
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KSSK menyatakan kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama Triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat dengan didukung koordinasi dan sinergi kebijakan antarotoritas.?
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KSSK menyatakan kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama Triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat dengan didukung koordinasi dan sinergi kebijakan antarotoritas.?
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KSSK menyatakan kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama Triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat dengan didukung koordinasi dan sinergi kebijakan antarotoritas.?
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KSSK Laporkan Sistem Keuangan Indonesia Terjaga

Senin 03 Agustus 2026 22:28 WIB
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JAKARTA (Kiri-kanan) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu saat konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/7/2026).

 

KSSK menyatakan kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama Triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat dengan didukung koordinasi dan sinergi kebijakan antarotoritas. 

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