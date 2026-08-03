JAKARTA - Pedagang mengupas bawang merah di kawasan Pasar Senen, Jakarta, Senin (3/8/2026). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,14% secara bulanan (month to month/mtm) pada Juli 2026. Pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89% dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.