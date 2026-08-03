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Pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89% dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
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Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,14% secara bulanan (month to month/mtm) pada Juli 2026.
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Pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89% dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
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Pedagang mengupas bawang merah di kawasan Pasar Senen, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Foto 5 / 5
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Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,14% secara bulanan (month to month/mtm) pada Juli 2026.
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BPS: Deflasi Juli 2026 Capai 0,14 Persen
Senin 03 Agustus 2026 22:11 WIB
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JAKARTA - Pedagang mengupas bawang merah di kawasan Pasar Senen, Jakarta, Senin (3/8/2026). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,14% secara bulanan (month to month/mtm) pada Juli 2026. Pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89% dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
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