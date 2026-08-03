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Sebanyak lebih dari 3.500 pelari dari 13 negara telah mendaftar untuk mengikuti kategori 5K dan 10K, menjadikan CK Run 2026.
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Sebanyak lebih dari 3.500 pelari dari 13 negara telah mendaftar untuk mengikuti kategori 5K dan 10K, menjadikan CK Run 2026.
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Sebanyak lebih dari 3.500 pelari dari 13 negara telah mendaftar untuk mengikuti kategori 5K dan 10K, menjadikan CK Run 2026.
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CK Run 2026 Kembali Digelar, Tarik Ribuan Pelari dari 13 Negara

Senin 03 Agustus 2026 22:06 WIB
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Peserta berlari saat mengikuti Kategori 5K dan 10K dalam penggelaran CK Run 2026 di Bali.

 

PT Circleka Indonesia Utama, pemegang waralaba resmi Circle K di Indonesia, akan menggelar CK Run 2026, seri ketujuh ajang lari tahunan Circle K, di Pantai Mertasari, Sanur, Bali.

 

Sebanyak lebih dari 3.500 pelari dari 13 negara telah mendaftar untuk mengikuti kategori 5K dan 10K, menjadikan CK Run 2026 sebagai salah satu ajang lari internasional terbesar di Bali. Kategori 5K menjadi yang paling diminati, sementara kategori 10K didominasi pelari berpengalaman.

 

Selain menghadirkan pengalaman berlari di pesisir Sanur, CK Run 2026 juga diharapkan mendorong pertumbuhan sports tourism dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata serta ekonomi lokal.

 

"CK Run 2026 bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga bagian dari komitmen kami mendukung sports tourism dan memperkuat komunitas wellness di Indonesia," ujar Mark Soetantyo, CEO Circle K Indonesia.

 

Seluruh peserta akan mendapatkan Super Bag seberat 11 kg berisi produk sponsor, serta berkesempatan memenangkan door prize dan grand prize dengan total hadiah senilai ratusan juta rupiah.

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Topik Artikel :
Olahraga Lari Ck Run Pelari
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