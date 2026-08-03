JAKARTA - Pegolf Galih Ananta Wiratno berlatih jelang Turnamen Pro-Am Jakarta Golf Club Championship 2026 di Lapangan Jakarta Golf Klub, Rawamangun, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Sebanyak 90 pegolf profesional dan amatir dari Indonesia, Korea, dan Inggris akan bersaing pada JGC Championship 2026 di Jakarta Golf Club (JGC) Rawamangun, 4 - 6 Agustus 2026. Turnamen ini menjadi ajang pembinaan sekaligus peningkatan prestasi golf nasional.

Sejumlah pegolf papan atas Indonesia bersama pegolf amatir elite dari berbagai daerah akan memperebutkan gelar juara. Kejuaraan ini juga diharapkan memperkuat daya saing pegolf Indonesia di tingkat internasional.