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Pegolf Galih Ananta Wiratno berlatih jelang Turnamen Pro-Am Jakarta Golf Club Championship 2026 di Lapangan Jakarta Golf Klub, Rawamangun, Jakarta, Senin (3/8/2026).?
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Sebanyak 90 pegolf profesional dan amatir dari Indonesia, Korea, dan Inggris akan bersaing pada JGC Championship 2026 di Jakarta Golf Club (JGC) Rawamangun, 4?6 Agustus 2026.
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Ketua PGATI Agus Triyono, President JGC Ramli Ibrahim, Captain JGC Ferry Laksono, Champion JGC Championship 2025 Jonathan Wijono, dan Lowest Amateur JGC Championship 2025 Prakasa Alfa Rizqi saat konferensi pers jelang Turnamen Pro-Am Jakarta Golf Club Championship 2026 di Lapangan Jakarta Golf Club, Rawamangun, Jakarta, Senin (3/8/2026).
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Sebanyak 90 pegolf profesional dan amatir dari Indonesia, Korea, dan Inggris akan bersaing pada JGC Championship 2026 di Jakarta Golf Club (JGC) Rawamangun, 4?6 Agustus 2026.
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Pegolf Galih Ananta Wiratno berlatih jelang Turnamen Pro-Am Jakarta Golf Club Championship 2026 di Lapangan Jakarta Golf Klub, Rawamangun, Jakarta, Senin (3/8/2026).?
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JGC Championship 2026 Dorong Prestasi Golf Indonesia
Senin 03 Agustus 2026 22:06 WIB
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JAKARTA - Pegolf Galih Ananta Wiratno berlatih jelang Turnamen Pro-Am Jakarta Golf Club Championship 2026 di Lapangan Jakarta Golf Klub, Rawamangun, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Sebanyak 90 pegolf profesional dan amatir dari Indonesia, Korea, dan Inggris akan bersaing pada JGC Championship 2026 di Jakarta Golf Club (JGC) Rawamangun, 4 - 6 Agustus 2026. Turnamen ini menjadi ajang pembinaan sekaligus peningkatan prestasi golf nasional.
Sejumlah pegolf papan atas Indonesia bersama pegolf amatir elite dari berbagai daerah akan memperebutkan gelar juara. Kejuaraan ini juga diharapkan memperkuat daya saing pegolf Indonesia di tingkat internasional.
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