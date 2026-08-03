Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Pameran yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pusat, Yayasan Mata Waktu serta PLN itu menyajikan rekaman visual bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara pada penghujung 2025 karya pewarta foto dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Pameran yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pusat, Yayasan Mata Waktu serta PLN itu menyajikan rekaman visual bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara pada penghujung 2025 karya pewarta foto dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Pameran yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pusat, Yayasan Mata Waktu serta PLN itu menyajikan rekaman visual bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara pada penghujung 2025 karya pewarta foto dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Pameran yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pusat, Yayasan Mata Waktu serta PLN itu menyajikan rekaman visual bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara pada penghujung 2025 karya pewarta foto dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Pendiri Yayasan Riset Visual MataWaktu Oscar Motuloh menjelaskan foto kepada Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa aduddin Djamal saat peluncuran buku foto Prahara Pulau Emas di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Senin (3/8/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Kolaborasi PFI, MataWaktu, dan PLN Luncurkan Buku Foto Prahara Pulau Emas

Senin 03 Agustus 2026 22:07 WIB
A
A
A

Kurator Pameran, Danu Kusworo (kiri), Ketua PFI Aceh Muhammad Anshar, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa aduddin Djamal, Ketum PFI Dwi Pambudo, GM PLN Unit Induk Distribusi Aceh Eddi Saputra dan Pendiri Yayasan Riset Visual MataWaktu Oscar Motuloh (kanan) Berfoto bersama usai saat peluncuran buku foto Prahara Pulau Emas di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Senin (3/8/2026). Pameran yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pusat, Yayasan Mata Waktu serta PLN itu menyajikan rekaman visual bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara pada penghujung 2025 karya pewarta foto dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Kolaborasi PFI, MataWaktu, dan PLN Luncurkan Buku Foto Prahara Pulau Emas
Komisi XI DPR dan Pemerintah Sepakati RUU PFII Dibawa ke Paripurna
Pameran Foto Perisai Tunas Soroti Perlindungan Anak di Ruang Digital
Wamenkomdigi Apresiasi APFI 2026
APFI 2026 Pamerkan Karya Foto Jurnalistik Terbaik Indonesia
Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden
Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun Buka Pameran Foto DPR RI 2025
Merekam Demokrasi: Pameran Foto Warna-Warni Parlemen ke-15