Kurator Pameran, Danu Kusworo (kiri), Ketua PFI Aceh Muhammad Anshar, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa aduddin Djamal, Ketum PFI Dwi Pambudo, GM PLN Unit Induk Distribusi Aceh Eddi Saputra dan Pendiri Yayasan Riset Visual MataWaktu Oscar Motuloh (kanan) Berfoto bersama usai saat peluncuran buku foto Prahara Pulau Emas di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Senin (3/8/2026). Pameran yang diinisiasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pusat, Yayasan Mata Waktu serta PLN itu menyajikan rekaman visual bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara pada penghujung 2025 karya pewarta foto dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia.