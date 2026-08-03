Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Pengunjung melihat foto usai pembukaan Pameran Foto Warna-Warni Parlemen #16 Tahun 2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).?
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Pameran bertema Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas ini menampilkan 100 karya pewarta foto parlemen dan pewarta parlementaria yang merekam beragam peristiwa penting di lingkungan parlemen sepanjang satu tahun terakhir.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Anggota Komisi XIII DPR RI Ibu Rieke Diah Pitaloka melihat foto usai membuka secara resmi Pameran Foto Warna-Warni Parlemen #16 Tahun 2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Anggota Komisi XIII DPR RI Ibu Rieke Diah Pitaloka (kedua kanan) didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini (kedua kiri), Kabiro Pemberitaan Parlemen Najib Ibrahim (kiri) dan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan (kanan) saat membuka secara resmi Pameran Foto Warna-Warni Parlemen #16 Tahun 2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Anggota Komisi XIII DPR RI Ibu Rieke Diah Pitaloka melihat foto usai membuka secara resmi Pameran Foto Warna-Warni Parlemen #16 Tahun 2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Pameran Warna-Warni Parlemen #16 Tampilkan 100 Foto Peristiwa Penting DPR

Senin 03 Agustus 2026 22:07 WIB
A
A
A

JAKARTAAnggota Komisi XIII DPR RI Ibu Rieke Diah Pitaloka melihat foto usai membuka secara resmi Pameran Foto Warna-Warni Parlemen #16 Tahun 2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026). Pameran bertema Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas ini menampilkan 100 karya pewarta foto parlemen dan pewarta parlementaria yang merekam beragam peristiwa penting di lingkungan parlemen sepanjang satu tahun terakhir.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Pameran Foto Parlemen ke-3
Pameran Warna-Warni Parlemen #16 Tampilkan 100 Foto Peristiwa Penting DPR