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Pengunjung melihat foto usai pembukaan Pameran Foto Warna-Warni Parlemen #16 Tahun 2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).?
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Pameran bertema Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas ini menampilkan 100 karya pewarta foto parlemen dan pewarta parlementaria yang merekam beragam peristiwa penting di lingkungan parlemen sepanjang satu tahun terakhir.
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Anggota Komisi XIII DPR RI Ibu Rieke Diah Pitaloka melihat foto usai membuka secara resmi Pameran Foto Warna-Warni Parlemen #16 Tahun 2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
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Anggota Komisi XIII DPR RI Ibu Rieke Diah Pitaloka (kedua kanan) didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini (kedua kiri), Kabiro Pemberitaan Parlemen Najib Ibrahim (kiri) dan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan (kanan) saat membuka secara resmi Pameran Foto Warna-Warni Parlemen #16 Tahun 2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
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Anggota Komisi XIII DPR RI Ibu Rieke Diah Pitaloka melihat foto usai membuka secara resmi Pameran Foto Warna-Warni Parlemen #16 Tahun 2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
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Pameran Warna-Warni Parlemen #16 Tampilkan 100 Foto Peristiwa Penting DPR
Senin 03 Agustus 2026 22:07 WIB
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JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Ibu Rieke Diah Pitaloka melihat foto usai membuka secara resmi Pameran Foto Warna-Warni Parlemen #16 Tahun 2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026). Pameran bertema Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas ini menampilkan 100 karya pewarta foto parlemen dan pewarta parlementaria yang merekam beragam peristiwa penting di lingkungan parlemen sepanjang satu tahun terakhir.
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