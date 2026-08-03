JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Ibu Rieke Diah Pitaloka melihat foto usai membuka secara resmi Pameran Foto Warna-Warni Parlemen #16 Tahun 2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026). Pameran bertema Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas ini menampilkan 100 karya pewarta foto parlemen dan pewarta parlementaria yang merekam beragam peristiwa penting di lingkungan parlemen sepanjang satu tahun terakhir.