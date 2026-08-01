JAKARTA - Model memperagakan busana karya desainer Lia Afif dalam peragaan Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta, Jumat (31/7/2026). Koleksi bertajuk AKASA DHARANI mengangkat Batik Tulis Jombang dengan pewarna alam yang dipadukan dalam rancangan bergaya modern sebagai bagian dari upaya memperkenalkan wastra daerah di panggung fesyen nasional.

Mengusung tema harmoni langit dan bumi, kali ini koleksi bertajuk AKASA DHARANI pada Indonesia Fashion Week (IFW) 2026 dengan mengangkat Batik Tulis Jombang sebagai elemen utama rancangan. Sebanyak 11 busana ditampilkan, terdiri atas satu busana pria dan 10 busana wanita.

Seluruh koleksi memanfaatkan batik tulis dengan pewarna alam yang dipadukan dengan palet warna modern, seperti biru, krem, hijau zaitun, dan kuning.

Ragam busana meliputi gaun, outer, atasan bergaya jas, hingga celana panjang yang dirancang dalam siluet siap pakai. Koleksi ini memadukan motif batik tradisional dengan sentuhan desain kontemporer melalui potongan sederhana, drapery, dan detail asimetris sebagai upaya memperkenalkan wastra Jombang kepada pasar yang lebih luas.

Kehadiran Batik Jombang di IFW 2026 menjadi bagian dari upaya memperluas pengenalan produk wastra lokal sekaligus mendukung pengembangan industri kreatif dan pelaku UMKM batik daerah.