Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 7
Perbesar
img-1
Model memperagakan busana karya desainer Lia Afif dalam peragaan Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Foto 2 / 7
Perbesar
img-2
Model memperagakan busana karya desainer Lia Afif dalam peragaan Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Foto 3 / 7
Perbesar
img-3
Koleksi bertajuk AKASA DHARANI mengangkat Batik Tulis Jombang dengan pewarna alam yang dipadukan dalam rancangan bergaya modern sebagai bagian dari upaya memperkenalkan wastra daerah di panggung fesyen nasional.
Foto 4 / 7
Perbesar
img-4
Model memperagakan busana karya desainer Lia Afif dalam peragaan Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Foto 5 / 7
Perbesar
img-5
Koleksi bertajuk AKASA DHARANI mengangkat Batik Tulis Jombang dengan pewarna alam yang dipadukan dalam rancangan bergaya modern sebagai bagian dari upaya memperkenalkan wastra daerah di panggung fesyen nasional.
Foto 6 / 7
Perbesar
img-6
Koleksi bertajuk AKASA DHARANI mengangkat Batik Tulis Jombang dengan pewarna alam yang dipadukan dalam rancangan bergaya modern sebagai bagian dari upaya memperkenalkan wastra daerah di panggung fesyen nasional.
Foto 7 / 7
Perbesar
img-7
Model memperagakan busana karya desainer Lia Afif dalam peragaan Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Batik Tulis Jombang Tampil di Indonesia Fashion Week 2026

Sabtu 01 Agustus 2026 21:09 WIB
A
A
A

JAKARTAModel memperagakan busana karya desainer Lia Afif dalam peragaan Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta, Jumat (31/7/2026). Koleksi bertajuk AKASA DHARANI mengangkat Batik Tulis Jombang dengan pewarna alam yang dipadukan dalam rancangan bergaya modern sebagai bagian dari upaya memperkenalkan wastra daerah di panggung fesyen nasional. 

 

Mengusung tema harmoni langit dan bumi, kali ini koleksi bertajuk AKASA DHARANI pada Indonesia Fashion Week (IFW) 2026 dengan mengangkat Batik Tulis Jombang sebagai elemen utama rancangan. Sebanyak 11 busana ditampilkan, terdiri atas satu busana pria dan 10 busana wanita. 

 

Seluruh koleksi memanfaatkan batik tulis dengan pewarna alam yang dipadukan dengan palet warna modern, seperti biru, krem, hijau zaitun, dan kuning. 

 

Ragam busana meliputi gaun, outer, atasan bergaya jas, hingga celana panjang yang dirancang dalam siluet siap pakai. Koleksi ini memadukan motif batik tradisional dengan sentuhan desain kontemporer melalui potongan sederhana, drapery, dan detail asimetris sebagai upaya memperkenalkan wastra Jombang kepada pasar yang lebih luas.

 

Kehadiran Batik Jombang di IFW 2026 menjadi bagian dari upaya memperluas pengenalan produk wastra lokal sekaligus mendukung pengembangan industri kreatif dan pelaku UMKM batik daerah.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Batik Tulis Jombang Tampil di Indonesia Fashion Week 2026
Indonesia Fashion Week 2026 Usung Tema Ulos Simetria
Sejumlah Model Internasional Fashion Show di IKN, Panggung Busana jadi Simbol Kota Global
Potret Fashion Show Wastra Sumsel di Festival Sriwijaya XXXIII
Unik, Domba Ikuti Fashion Show di Jember
Serba Pink, Awkarin Melenggang di Fashion Show JF3
Tampil di Fashion Show, Fuji Bak Peri Bersayap
Ikut Fashion Show, Nikita Mirzani Nyeker dan Pamer Tato Dipunggungnya