JAKARTA - Penyanyi Ayu Ting Ting tampil menghibur penonton pada Danamon Festival di Lapangan Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (1/8/2026). Festival yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-70 Danamon tersebut juga dimeriahkan oleh Hiroaki Kato, Rombongan Bodonk Koplo (Robokop), Akbar Chalay & Mingse, serta Diskoplo, dan sukses menarik ribuan masyarakat.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk menggelar Danamon Festival di Lapangan Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 perusahaan. Kegiatan ini menghadirkan hiburan musik, festival kuliner, bazar, pameran otomotif, serta berbagai aktivitas interaktif yang dapat dinikmati masyarakat.

Chief Strategy Officer Danamon, Reza Iskandar Sardjono, mengatakan festival tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus upaya mempererat kebersamaan dalam momentum perayaan ulang tahun perusahaan.

“Melalui penyelenggaraan Danamon Festival, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dan bermakna, sekaligus merayakan momentum HUT ke-70 Danamon bersama seluruh pemangku kepentingan. Festival ini juga merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah menjadi bagian dalam perjalanan panjang Danamon hingga saat ini,” ujarnya.