JAKARTA - Pengunjung mengamati produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan pada acara Local Finds Market by LAKSMI di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta, Sabtu (1/8/2026). Bazar ini merupakan bagian dari rangkaian implementasi program LAKSMI yang dirancang oleh Eramet Indonesia dan YCAB Foundation untuk mendukung pemberdayaan UMKM perempuan ultra mikro di Jakarta dan Ternate.

Kegiatan ini menampilkan produk dan layanan dari 50 pelaku UMKM perempuan terpilih dalam program LAKSMI sebagai upaya memperluas akses pasar, memperkuat jejaring bisnis, dan mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Sebanyak 50 peserta tersebut merupakan hasil seleksi dari 464 pelaku UMKM perempuan ultra mikro di Jakarta dan Ternate yang sebelumnya mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan dalam program LAKSMI. Selain menjadi ajang promosi produk, Local Finds Market juga dirancang untuk membuka peluang pasar yang lebih luas sehingga para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, mengembangkan usaha, dan naik kelas.

Melalui program ini, Eramet Indonesia bersama YCAB Foundation berkomitmen memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui peningkatan kapasitas, perluasan akses terhadap peluang usaha, serta pengembangan kewirausahaan yang berkelanjutan sebagai bagian dari inisiatif keberlanjutan Eramet Beyond.