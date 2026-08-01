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Pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU kawasan Jakarta, Sabtu (1/8/2026).
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Pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU kawasan Jakarta, Sabtu (1/8/2026).
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Pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU kawasan Jakarta, Sabtu (1/8/2026).
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Pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU kawasan Jakarta, Sabtu (1/8/2026).
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Pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU kawasan Jakarta, Sabtu (1/8/2026).
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Penurunan Harga BBM Non-Subsidi Pertamax
Sabtu 01 Agustus 2026 21:12 WIB
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JAKARTA - Pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU kawasan Jakarta, Sabtu (1/8/2026). Pertamina Patra Niaga menurunkan harga BBM non-subsidi mulai Sabtu (1/8) yaitu Pertamax turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter, dan Pertamax Green 95 dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter.
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