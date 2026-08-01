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Umat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026.
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Umat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026.
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Umat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026.
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Umat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026.
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Umat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026.
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Umat Ikuti Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas
Sabtu 01 Agustus 2026 21:22 WIB
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JAKARTA - Umat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
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