JAKARTA - Umat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.