Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Umat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Umat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Umat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Umat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Umat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Umat Ikuti Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas

Sabtu 01 Agustus 2026 21:22 WIB
A
A
A

JAKARTAUmat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Umat Ikuti Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas
Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka
Zikir dan Doa Kebangsaan 78 Tahun RI di Istana Merdeka
Momen Prabowo Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka yang Dipimpin Jokowi