JAKARTA - Sejumlah pesepak bola Aston Villa menjalani latihan resmi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Latihan ini menjadi persiapan jelang menghadapi Indonesia All Star pada laga Pre-Season Tour Indonesia 2026, Sabtu (1/8/2026).

Latihan dipimpin langsung pelatih Unai Emery. Berdasarkan pantauan di lokasi, para pemain memulai sesi dengan pengarahan di tengah lapangan sebelum menjalani pemanasan dan latihan taktik.

Juara Liga Europa 2025-2026 itu diperkirakan menurunkan sejumlah pemain bintang seperti John McGinn, Pau Torres, Tyrone Mings, Victor Lindelof, Leon Bailey, Tammy Abraham, dan rekrutan anyar Alejandro Garnacho. Sementara Indonesia All Star besutan Kurniawan Dwi Yulianto diperkuat Hokky Caraka, Ezra Walian, dan Ze Valente.

Laga ini menjadi bagian dari persiapan Aston Villa menghadapi musim baru dan UEFA Super Cup melawan Paris Saint-Germain (PSG) pada 13 Agustus 2026.