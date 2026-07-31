Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Petugas Imigrasi Kelas I Non TPI Depok merekam data pemohon pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Petugas Imigrasi Kelas I Non TPI Depok merekam data pemohon pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Petugas Imigrasi Kelas I Non TPI Depok merekam data pemohon pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Petugas Imigrasi Kelas I Non TPI Depok merekam data pemohon pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Petugas Imigrasi Kelas I Non TPI Depok merekam data pemohon pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Biaya Jadi WNI Naik! Naturalisasi Rp75 Juta, Lepas Status WNI Rp5 Juta

Jum'at 31 Juli 2026 22:10 WIB
A
A
A

JAKARTAPetugas Imigrasi Kelas I Non TPI Depok merekam data pemohon pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Jawa Barat, Kamis (30/7/2026).

 

Pemerintah resmi menaikkan tarif sejumlah layanan kewarganegaraan yang mulai berlaku pada Agustus 2026 sebagai bagian dari pembaruan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 yang mengatur jenis dan tarif PNBP di lingkungan Kementerian Hukum.

 

Salah satu perubahan terbesar adalah kenaikan biaya permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi warga negara asing (WNA) menjadi warga negara Indonesia (WNI) dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp75 juta per permohonan. Sementara itu, biaya pewarganegaraan karena perkawinan naik dari Rp15 juta menjadi Rp25 juta.

 

Tak hanya itu, tarif permohonan pelepasan status WNI atas permohonan sendiri kepada Presiden juga disesuaikan menjadi Rp5 juta per permohonan. Sebelumnya, biaya layanan tersebut berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

 

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan penyesuaian tarif dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum.

 

Pemerintah menilai pembaruan tarif ini diperlukan karena kebijakan PNBP layanan kewarganegaraan tidak mengalami penyesuaian selama hampir satu dekade. Dengan perubahan tersebut, layanan administrasi kewarganegaraan diharapkan menjadi lebih modern, efektif, dan profesional.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Wni Biaya Jadi Wni Naik
Foto Lainnya
Biaya Jadi WNI Naik! Naturalisasi Rp75 Juta, Lepas Status WNI Rp5 Juta
9 WNI Relawan Kemanusiaan Korban Penyergapan Israel Tiba di Tanah Air
Menlu Sugiono Sambut Kepulangan 22 WNI dari Iran di Soekarno - Hatta
Menteri Luar Negeri dan Komisi I DPR Bahas Isu Geopolitik dan Keamanan WNI di Luar Negeri
4 Atlet Sepak Bola Wanita Resmi Jadi WNI, Siap Bela Timnas Indonesia
Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban Online Scam di Myanmar
Resmi Jadi WNI, Ole Romeny Cium Merah Putih di London
Raker Menteri HAM dan Komisi XIII DPR: Bahas Amnesti, Perlindungan WNI, dan Rencana Kerja 2025