JAKARTA - Kendaraan berada di tengah kemacetan di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (31/7/2026). Perbaikan Jalan Kebon Sirih sepanjang 345 meter memicu kemacetan karena menyita satu lajur. Selama proses pengerjaan, satu lajur ditutup untuk mendukung pekerjaan konstruksi, sementara arus kendaraan dialihkan menggunakan lajur yang masih dapat dilalui.