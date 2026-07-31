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Kendaraan berada di tengah kemacetan di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
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Kendaraan berada di tengah kemacetan di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
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Kendaraan berada di tengah kemacetan di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Foto 4 / 5
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Kendaraan berada di tengah kemacetan di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Foto 5 / 5
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Kendaraan berada di tengah kemacetan di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
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Perbaikan Jalan Sepanjang 345 Meter Picu Kemacetan di Kebon Sirih
Jum'at 31 Juli 2026 22:10 WIB
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JAKARTA - Kendaraan berada di tengah kemacetan di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (31/7/2026). Perbaikan Jalan Kebon Sirih sepanjang 345 meter memicu kemacetan karena menyita satu lajur. Selama proses pengerjaan, satu lajur ditutup untuk mendukung pekerjaan konstruksi, sementara arus kendaraan dialihkan menggunakan lajur yang masih dapat dilalui.
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