JAKARTA - Pengunjung memilih sajian makanan pada acara Nongkrong Seru Bareng Coca-Cola di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Menjelang satu abad kehadirannya di Indonesia, Coca-Cola terus memperkuat kedekatannya dengan masyarakat melalui berbagai pengalaman kuliner. Melalui acara Nongkrong Seru Bareng Coca-Cola, perusahaan menghadirkan pengalaman bersantap bersama yang terinspirasi dari budaya nongkrong masyarakat Indonesia, dengan menghadirkan ragam food pairing mulai dari ayam goreng, burger, pizza, hingga kuliner khas seperti mie celor, serta kreasi mixology yang dikurasi bersama praktisi kuliner.

Salah satu kreasi mixology yang diperkenalkan adalah Pickled Cola, perpaduan Coca-Cola dengan acar gherkin dan acar jalapeño yang menghasilkan rasa asam, gurih, dan sedikit pedas tanpa menghilangkan cita rasa klasik Coca-Cola. Melalui pengalaman food pairing dan mixology tersebut, Coca-Cola menunjukkan bagaimana portofolio minumannya dapat melengkapi berbagai jenis hidangan sekaligus meningkatkan pengalaman bersantap bersama lintas generasi.