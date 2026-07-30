JAKARTA - Peserta Sequis SHEPRENEUR Learning Series menyimak materi bertema Protect Your Data, Protect Your Futuredan The Creator Economy Playbook for Brands di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Melalui kedua sesi tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan data pelanggan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan finansial serta keberlanjutan usaha di era digital. Selain itu, peserta juga memperoleh wawasan tentang strategi memanfaatkan creator economy untuk meningkatkan visibilitas merek, membangun kepercayaan pelanggan, memperluas jangkauan bisnis, dan mengembangkan usaha melalui kolaborasi yang tepat dengan para kreator konten.

Program Sequis SHEPRENEUR merupakan wujud komitmen Sequis Life dalam meningkatkan literasi keuangan dan memberdayakan perempuan wirausaha sebagai bagian dari platform keberlanjutan Better Tomorrow with Sequis Life.