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Peserta juga memperoleh wawasan tentang strategi memanfaatkan creator economy untuk meningkatkan visibilitas merek, membangun kepercayaan pelanggan, memperluas jangkauan bisnis, dan mengembangkan usaha melalui kolaborasi yang tepat dengan para kreator konten.
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Data Protection Officer Sequis Life Atika Rahma, menyampaikan materi "Protect Your Data, Protect Your Future" pada Sequis SHEPRENEUR Learning Series di Jakarta, Selasa (28/7).
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Apresiasi dari Sequis Life kepada narasumber Entrepreneur Professional Consultant Trisnia Anchali Kardia dan Data Protection Officer Sequis Life Atika Rahma atas kontribusinya dalam Sequis SHEPRENEUR Learning Series di Jakarta, Selasa (28/7).
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Entrepreneur Professional Consultant Trisnia Anchali Kardia, menyampaikan materi "The Creator Economy Playbook for Brands" dalam Sequis SHEPRENEUR Learning Series di Jakarta, Selasa (28/7).
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Peserta juga memperoleh wawasan tentang strategi memanfaatkan creator economy untuk meningkatkan visibilitas merek, membangun kepercayaan pelanggan, memperluas jangkauan bisnis, dan mengembangkan usaha melalui kolaborasi yang tepat dengan para kreator konten.
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Perempuan Wirausaha Dibekali Strategi Creator Economy dan Perlindungan Data

Kamis 30 Juli 2026 22:33 WIB
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JAKARTAPeserta Sequis SHEPRENEUR Learning Series menyimak materi bertema Protect Your Data, Protect Your Futuredan The Creator Economy Playbook for Brands di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

 

Melalui kedua sesi tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan data pelanggan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan finansial serta keberlanjutan usaha di era digital. Selain itu, peserta juga memperoleh wawasan tentang strategi memanfaatkan creator economy untuk meningkatkan visibilitas merek, membangun kepercayaan pelanggan, memperluas jangkauan bisnis, dan mengembangkan usaha melalui kolaborasi yang tepat dengan para kreator konten.

 

Program Sequis SHEPRENEUR merupakan wujud komitmen Sequis Life dalam meningkatkan literasi keuangan dan memberdayakan perempuan wirausaha sebagai bagian dari platform keberlanjutan Better Tomorrow with Sequis Life.

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Topik Artikel :
Pelatihan Wirausaha
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