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Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengunjungi salah satu booth pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis (30/7/2026).
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Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengunjungi salah satu booth pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis (30/7/2026).
Foto 3 / 5
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img-3
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengunjungi salah satu booth pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis (30/7/2026).
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Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengunjungi salah satu booth pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis (30/7/2026).
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Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengunjungi salah satu booth pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis (30/7/2026).
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GIIAS 2026 Resmi Dibuka, Menperin Soroti Masa Depan Industri Otomotif

Kamis 30 Juli 2026 22:34 WIB
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TANGERANGMenteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengunjungi salah satu booth pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis (30/7/2026). GIIAS 2026 resmi dibuka oleh Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita. Dalam sambutannya, Agus menegaskan GIIAS bukan sekadar ajang pameran dan transaksi kendaraan, melainkan juga menjadi gambaran masa depan industri otomotif Indonesia.

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Topik Artikel :
Giias 2026 Pameran Otomotif
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