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Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor (kiri) dan Direktur Consumer Banking PT Bank Syariah Nasional Mochamad Yut Penta mengunjungi booth Bank BSN disela acara Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan Sebesar Rp880 Miliar di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
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Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor (kiri) dan Direktur Consumer Banking PT Bank Syariah Nasional Mochamad Yut Penta mengunjungi booth Bank BSN disela acara Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan Sebesar Rp880 Miliar di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
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Dengan dukungan ekosistem yang kuat bersama lebih dari 4.000 developer dan 3.000 notaris di seluruh Indonesia, Bank BSN terus memperluas akses pembiayaan rumah berbasis syariah bagi pekerja formal, pekerja informal, pelaku UMKM, hingga masyarakat berpenghasilan rendah.
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Dengan dukungan ekosistem yang kuat bersama lebih dari 4.000 developer dan 3.000 notaris di seluruh Indonesia, Bank BSN terus memperluas akses pembiayaan rumah berbasis syariah bagi pekerja formal, pekerja informal, pelaku UMKM, hingga masyarakat berpenghasilan rendah.
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Bank BSN Kian Tak Terbendung, Pangsa Pasar KPR Subsidi Tembus 24 Persen

Kamis 30 Juli 2026 22:33 WIB
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Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor (kiri) dan Direktur Consumer Banking PT Bank Syariah Nasional Mochamad Yut Penta mengunjungi booth Bank BSN disela acara Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan Sebesar Rp880 Miliar di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

 

Bank Syariah Nasional (Bank BSN) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Perumahan Nasional melalui penyaluran pembiayaan KPR Subsidi kepada sekitar 5.100 nasabah dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp850 miliar yang dilaksanakan secara serentak di seluruh jaringan kantor Bank BSN di Indonesia.

 

Dengan dukungan ekosistem yang kuat bersama lebih dari 4.000 developer dan 3.000 notaris di seluruh Indonesia, Bank BSN terus memperluas akses pembiayaan rumah berbasis syariah bagi pekerja formal, pekerja informal, pelaku UMKM, hingga masyarakat berpenghasilan rendah.

 

Kepercayaan masyarakat mengantarkan Bank BSN meraih pangsa pasar sekitar 24% dalam penyaluran KPR Subsidi menjadi motivasi untuk terus menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan inklusif.

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