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Komisi II DPR Bahas Remunerasi Kepala Daerah bersama Kemendagri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
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Rapat tersebut membahas remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil serta peningkatan pendapatan asli daerah.
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Rapat tersebut membahas remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil serta peningkatan pendapatan asli daerah.
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Rapat tersebut membahas remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil serta peningkatan pendapatan asli daerah.
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Rapat tersebut membahas remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil serta peningkatan pendapatan asli daerah.
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Komisi II DPR Bahas Remunerasi Kepala Daerah bersama Kemendagri
Kamis 30 Juli 2026 22:39 WIB
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JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Rapat tersebut membahas remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil serta peningkatan pendapatan asli daerah.
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