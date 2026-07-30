JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Rapat tersebut membahas remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil serta peningkatan pendapatan asli daerah.