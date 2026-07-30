Pius Suraki (kanan) menjadi salah satu penerima manfaat Program Bakti Sosial Operasi Katarak Bakti BCA. Gangguan penglihatan akibat katarak yang dialaminya membuat aktivitas sebagai petani menjadi terbatas. Melalui operasi katarak gratis ini, Pius berharap dapat kembali melihat dengan lebih baik, bekerja di ladang, dan menjalani aktivitas sehari-hari seperti sedia kala.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui Bakti BCA bersama Seksi Penanggulangan Buta Katarak Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (SPBK PERDAMI) menggelar Bakti Sosial Operasi Katarak di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, pada 19–20 Juli 2026. Sebanyak 107 pasien menerima layanan operasi katarak gratis untuk membantu memulihkan penglihatan dan meningkatkan kualitas hidup.

Salah satu penerima manfaat, Pius Suraki, mengaku penglihatannya mulai membaik setelah operasi. Ia berharap dapat kembali bekerja sebagai petani dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan program ini merupakan wujud komitmen BCA dalam memperluas akses layanan kesehatan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas, bekerja, belajar, dan berkarya secara optimal.

Sejak dimulai pada 2001, Program Bakti Sosial Operasi Katarak BCA telah menyelenggarakan 104 kegiatan di berbagai daerah dan membantu memulihkan penglihatan 9.956 pasien hingga akhir 2025. Selain itu, BCA juga rutin mendukung SPBK PERDAMI melalui donasi peralatan medis modern untuk meningkatkan layanan kesehatan mata di Indonesia.